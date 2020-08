Moria di pesci in Francia, denunciata Nestlè. Recuperate tre tonnellate di pesci morti

REDAZIONE – La Federazione pesca delle Ardenne ha presentato una denuncia contro Nestlé Francia dopo che migliaia di pesci sono stati trovati morti in un fiume nel nord-est del Paese. Diverse tonnellate di pesci morto sono state trovati nel fiume Aisne durante il fine settimana, vicino a una fabbrica Nestlé a Challerange, a 50 km da Reims. Secondo la prefettura locale la moria è stata causata da una diminuzione dei livelli di ossigeno nell’acqua e sono in corso test per determinare l’origine della contaminazione. «Abbiamo presentato una denuncia contro Nestlé Francia per inquinamento e violazione dell’articolo 432.2 del codice ambientale», ha spiegato Michel Adam, presidente della Federazione secondo il quale il danno ammonta a «diverse migliaia di euro». «Abbiamo già recuperato tre tonnellate di pesci morti. Ma ce ne sono altri. Sono state colpite circa 14 specie, comprese …









Leggi la notizia completa