Marettimo, Ferragosto in rissa. L’ex sindaco Fazio tra i coinvolti

Uno scherzo di ferragosto finito in rissa.

Protagonisti della vicenda l’ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio e un ragazzo di 17 anni in una giornata di festa a Marettimo.

Secondo quanto riportato dalla testata online Tvio, il ragazzo stava giocando a gavettoni con degli amici.

Involontariamente, un gavettone è finito addosso all’ex sindaco Fazio che, non accettando le scuse del ragazzo, ha innestato una lite.

Sembra che Fazio abbia preso il ragazzo per i testicoli e quest’ultimo abbia reagito con una testata, che ha provocato all’ex primo cittadino una grossa ferita alla testa.

La guardia medica intervenuta ha deciso il ricovero all’ospedale di Trapani.

Per il trasporto è intervenuta l’idroambulanza di Favignana.

Non si esclude che, per la veloce diffusione della notizia, ci sia un seguito di carattere giudiziario ai danni di Fazio.

– Chiara Conticello









