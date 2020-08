L’Elzeviro di Bonagiuso: Scusate lo sfogo: buon ferragosto

No, non è vero che siamo diventati particolarmente menefreghisti e stupidi, irresponsabili e frivoli.

Non è vero. Frivoli e stupidi, menefreghisti e irresponsabili lo siamo sempre stati. Con qualche minima eccezione, ma con una mortificante media verso il basso.

È così da tempo, da quando partiti che erano intellettualmente avanzati, si sono sdoganati alla movida elettorale, da quando il peso dei contenuti è diventato insopportabile, da quando gli aperitivi sono diventati “culturali”, da quando ci si diverte davvero con cose stupide, stupide e stupide. Sempre più marginalizzando contenuti e logica cognitiva.

Non siamo diventati altro che quello che volevamo diventare. Come quei soggetti intervistati in spiaggia, creature carbonio, esseri votanti, massa critica della democrazia, che sembrano dissipare anche la speranza nei figli migliori.

Siamo quelli che vogliamo che Pavarotti canticchiasse le canzoncine e che il neurochirurgo venisse intervistato da Bonolis per attestare che anche loro, …









Leggi la notizia completa