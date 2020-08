Il Lions Club Marsala promuove una raccolta fondi per il ripristino delle “mire” dello Stagnone 

Il Lions Club Marsala, presieduto da Antonino Arangio, si è riunito, informalmente, l’11 agosto 2020, nella splendida cornice del Chiedilaluna,

secondo lo spirito lionistico del We Serve, con il fine di raccogliere fondi per sostenere il ripristino delle “mire“ dello Stagnone, posizionate nel 1984 su iniziativa dello stesso club presieduto da Giuseppe Clemente ed in continuità con l’attività promossa dal precedente Presidente, Vitalba Pipitone.

La serata, allietata dal cibo, dal vino e dalla musica è iniziata con l’aperitivo in contemplazione della bellezza del tramonto e del paesaggio circostante caratterizzato da lussureggianti vigneti, dalle saline, dall’isola di Mozia, dalle isole Egadi e si è svolta nel rispetto della normativa anti-covid.









