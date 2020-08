Ferragosto 2020: le spiagge deserte, tutti gli appelli e le ordinanze nei Comuni trapanesi

E’ un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, oltre che i già vietati falò.

Lo dimostrano le foto che vi proponiamo, in copertina e nella gallery fotografica e qui sotto, che hanno immortalato le spiagge di Marsala, questa notte, totalmente vuote e lo stesso le strade nei pressi dei lidi. Per il contenimento del contagio del Coronavirus gli Enti pubblici, la Regione, i Comuni, le Asp, raccomandano ai cittadini di rispettare le norme. Ma vediamo cosa è previsto, quali sono i suggerimenti, e gli appelli, le ordinanze, sia a livello regionale che a livello locale.

ORDINANZA MUSUMECI – In base ai nuovi crescenti contagi nell’Isola il presidente della Regione, Nello Musumeci, è corso subito ai ripari inserendo, tra gli articoli della nuova ordinanza firmata lunedì 10 agosto, anche …









