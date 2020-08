Due balene avvistate a largo di Pantelleria. I navigatori di un veliero a circa 25 miglia dalle coste pantesche hanno avvistato i due magnifici cetacei che sono emersi, spruzzando acqua dai loro sfiatatoi, come a salutare i turisti palermitani.

Lo spettacolo ha lasciato attonito tutto l’equipaggio famigliare per lo stupore delle due balenottere. Scene simili sono rare nei nostri mari, ma non uniche.









