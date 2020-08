Coronavirus: si abbassa l’età dei malati. Cinque ventenni gravi, in rianimazione anche quarantenni 

Si abbassa l’età media dei contagiati di Covid.-19 in Italia.

I nuovi ricoverati in Rianimazione hanno prevalentemente tra i 40 e i 60 anni.

Durante i mesi clou dell’epidemia chi veniva ricoverato in Terapia intensiva aveva principalmente tra i 60 e gli 80 anni, oggi la fascia d’età si sta decisamente abbassando.

Ci sono anche persone giovani in Rianimazione. Nessuno è invulnerabile. È una questione di probabilità: se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente. Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche.

Tutto ciò è la conseguenza del fatto che i nuovi positivi—come evidenzia l’Istituto superiore di Sanità—hanno spesso meno di 40 anni. I più hanno pochi sintomi, ma sono contagiosi. “Ecco qui allora, forse, il problema principale di questo insolito agosto – spiega il Corriere della …









