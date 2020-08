Coronavirus, leggera diminuzione dei nuovi contagi in Sicilia (+36). Ieri 574 casi nel Paese

Leggereadiminuzione del numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Sono 36 i nuovi casi dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 639. Dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, ventuno sono migranti. Sono invece 3681 i casi totali nell’Isola dall’inizio della pandemia.

I numeri in Sicilia – Per quanto riguarda le province, 20 casi arrivano da Agrigento (sono i migranti di Lampedusa), 5 a Catania, 5 a Palermo (un migrante), 3 da Messina, due a Ragusa e uno a Caltanissetta. Ci sono anche gli otto casi di Carini relativi ad una famiglia lombarda. Salgono a 52 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti, 2766, nove in più. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi.

La situazione nel Trapanese – Oltre alle sei persone attualmente positive in provincia di Trapani, ieri l’ASP ha comunicato la positività di un passeggero che ha viaggiato in …









Leggi la notizia completa