Coronavirus: il bollettino di oggi in Sicilia. grave una ragazza tornata da Malta 

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Sabato 15 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 307.936, su 237.998 persone: di queste sono risultate positive 3.727 (+46, di cui 13 persone provenienti da Malta). Attualmente sono contagiate 677 persone, 2.766 (0) sono guarite e 284 decedute (0). Degli attuali 677 positivi, 47 (+1) pazienti sono ricoverati – di cui 5 (-1) in terapia intensiva – mentre 625 (+46) sono in isolamento domiciliare.



Si sono aggravate le condizioni di salute di una ragazza di Palermo risultata positiva al Coronavirus giovedì scorso dopo essere ritornata da un viaggio a Malta. La giovane è finita in Rianimazione all’ospedale Cervello.

Da ieri, intanto, arrivi tracciati dall’Isola dei Cavalieri a Pozzallo: s’è infatti cambiato registro nelle due corse, mattina e pomeriggio, da Malta per la Sicilia con il catamarano della Virtu Ferries che porta nell’Isola turisti e lavoratori …









Leggi la notizia completa