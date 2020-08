COMITATO NAZIONALE DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA [15.08.2020] DATI OPERATIVI ARMA CARABINIERI

REDAZIONE – Nella giornata di ferragosto l’Arma garantisce il controllo del territorio con oltre 20.000 militari, le cui attività sono principalmente orientate alle esigenze di vigilanza nelle località turistiche, per garantire la serenità dei soggiorni vacanzieri, e nei centri urbani, a sostegno delle persone più vulnerabili rimaste in città e a tutela delle abitazioni lasciate incustodite.Una particolare attenzione permane verso le misure di profilassi anti-COVID. Particolarmente intenso l’impegno dei NAS a tutela della salute degli italiani. Il Reparto speciale dell’Arma, anche in collaborazione con Europol e Interpol, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha sequestrato oltre un milione di dispositivi medici e igienizzanti e operato l’oscuramento di 36 siti web attivati per la vendita illecita di farmaci vietati e pubblicizzati come curativi anti-COVID. Proseguono i controlli presso le strutture ricettive per anziani e disabili. In tale contesto, …









