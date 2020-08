Calcio, i possibili acquirenti del Trapani 

Primi possibili acquirenti, ma il futuro del Trapani calcio per il momento resta una incognita.La proprietà, rappresentata da Alivision, è in difficoltà economiche ed al sindaco Giacomo Tranchida ha comunicato di volersi disimpegnare.

Servono nuovi acquirenti e al primo cittadino sono già arrivare le prime offerte per rilevare la società granata. La prima è del finanziere romano Giorgio Heller, che poco più di un anno fa aveva portato il Trapani all’acquisto da parte di Alivision, con la conseguente sua nomina a presidente.

La seconda è della catena di supermercati Tigre, del gruppo Gabrielli, che vanta un fatturato di circa 780 milioni nell’ultimo anno. Dietro le quinte, infine, ci sarebbe l’interesse di Andrea Bulgarella, imprenditore edile trapanese, che negli anni ’90 è stato patron del Trapani allenato da Ignazio Arcoleo.

L’iscrizione alla serie C deve essere ultimata entro il prossimo 24 agosto. E’ una corsa …









