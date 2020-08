Anche un mastello gettato al Boeo

di Massimo Jevolella

Ultimissima da Schifopoli: anche un mastello della differenziata gettato da un vandalo dietro al muretto d’ingresso della rocca centrale, al Capo Boeo di Marsala. Paradossale vergogna delle vergogne: uno strumento concepito per risolvere il problema della raccolta rifiuti, trasformato esso stesso in un rifiuto, abbandonato da una mano vigliacca e sprezzante, e in bella vista, proprio accanto al passaggio che permette ogni giorno, a centinaia di marsalesi e di turisti, di accedere al promontorio roccioso che per la sua natura e per il suo valore simbolico di “capolinea dell’Italia” si dovrebbe considerare sacro e inviolabile, alla stessa stregua di una preziosa opera d’arte.

E invece no. I vandali, i terroristi ambientali non si fermano davanti a niente, non hanno riguardo per niente e per nessuno, e anzi sembrano di giorno in giorno rincarare la dose della loro criminale inciviltà. E i marsalesi civili …









