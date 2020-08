Al teatro di Segesta tornano le albe: stanotte “Elena” con Viola Graziosi

Al Teatro antico di Segesta, all’interno del cartellone delle Dionisiache 2020 con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, debutta all’alba di domenica 16 agosto, ore 5.00, Elena di e con Graziano Piazza in scena con Viola Graziosi.

Lo spettacolo, adattamento di Luca Cedrola, in replica serale il 17 e 19 agosto alle ore 19.45, è una produzione Teatro della Città – Centro di produzione teatrale.

Vittima e carnefice, passione e razionalità, libera scelta e predestinazione sono i poli tra cui oscilla il mondo contraddittorio del mito di Elena. Una donna che alberga nella nostra memoria collettiva e nel nostro inconscio. Una figura che appartiene al tempo e che vive in tutte le donne e in tutti gli uomini che sono stati e che saranno. È facile giudicare Elena ma è impossibile comprenderla davvero. La sua fuga perenne è la ragione profonda e intima del suo fascino. Nessun uomo afferrerà mai Elena, …









