Valderice, mega rissa in Piazza Cristo Re

All’inizio qualche screzio, poi dalle parole alla zuffa il passo è stato breve. A scatenare il caos la rottura di un lunotto di un’automobile: è quanto successo, ieri sera, a Valderice. Vissuti veri e propri momenti di tensione tra gli abitanti della zona e alcuni ragazzi extracomunitari. Nella baruffa generale coinvolte più di 10 persone; calci e pugni dapprima davanti la chiesa Cristo Re, successivamente la rissa si è spostata nell’omonima piazza, di fronte l’edificio religioso. Decisivo l’intervento dei Carabinieri che ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente; condotti tre giovani in caserma. Per gli altri sono state necessarie le cure del 118.

Già nelle scorse serate è stato possibile constatare come i gradini della Chiesa siano punto di ritrovo per tanti giovani che però, al termine della serata, lasciano tante bottiglie di birra vuote infischiandosene della pulizia …









Leggi la notizia completa