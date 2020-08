Torna a Marsala il Festival del Tramonto

Quest’anno il Festival per esigenze legate alle restrizioni Covid è stato posticipato. La cadenza del festival di metà luglio è stato rinviato al 21 agosto. Rispetto agli altri anni viene proposta una versione più Soft, ma non per questo meno importante.

Continueremo a raccontare la nostra terra, le sue storie e i suoi paesaggi.

Dal 21 al 23 Agosto e due appuntamenti in settembre, giovedì 3 e sabato 5. La quinta edizione del Festival del tramonto sarà ancora itinerante, perché la nostra mission è far conoscere la città in tutti gli scorci più belli, dagli scorci unici delle colline ai tramonti sul lungomare e alle saline.

Il filo conduttore saranno ancora i “Racconti di Sicilia”, con i nostri autori, i nostri musicisti, le nostre fotografie scattate da chi sa fermarsi a godere dei dipinti naturali e coglierne la vera bellezza. Tra i luoghi scelti …









