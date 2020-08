Segesta Autolinee: “Eseguite sanificazioni e rispettati i protocolli sanitari”

In merito all’uomo che ha viaggiato con i bus Segesta, risultato poi positivo al Coronavirus (rileggi qui il comunicato dell’Asp), l’azienda ha diffuso la seguente nota:

“Si informa la Gentile Clientela,riguardo al passeggero risultato positivo al COVID-19 come da comunicato ASP di Trapani del 14.08.2020 :• che il passeggero ha viaggiato esclusivamente nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 luglio e nei giorni 3, 4, 5 e 6 agosto;• che il passeggero ha utilizzato solo la corsa in partenza alle ore 5.30 da Trapani a Palermo, e la corsa in partenza alle ore 15.00 da Palermo a Trapani;• che Segesta ha adottato gli interventi di sanificazione di tutti i mezzi ed i protocolli sanitari richiesti dalle competenti autorità; • che cautelativamente Segesta ha provveduto alla sospensione dai servizi degli autisti che hanno prestato servizio nelle corse sopra elencate;• e che l’ASP contatterà tutti e solo i …









