Scuola e Coronavirus, ecco come funzionerà nel caso di un ipotetico lockdown

Tutta l’attenzione dell’opinione pubblica è rivolta a settembre quando si ritornerà in classe dopo lunghi mesi di stop con l’attività educativa a distanza a supplire alla mancanza di lezioni in aula.

Quadro epidemiologico permettendo, il Ministero dell’Istruzione si appresta ad iniziare il nuovo anno scolastico dopo aver pubblicato le linee guida sulla didattica digitale integrata che sarà utilizzata solo nelle scuole superiori, come affermato dalla ministra Lucia Azzolina “sarà valida solo per gli studenti delle scuole superiori, dai 14 anni in poi. Prima non è possibile.”

La didattica digitale si potrà applicare non solo in caso di nuovo lockdown, ma anche nelle singole zone rosse che il governo dovesse decidere di istituire per arrestare il contagio. Nel caso di lezioni in didattica digitale integrata, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, chi segue a distanza dovrà fare …









Leggi la notizia completa