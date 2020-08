Scuola, coronavirus: adesso dicono che il metro di distanza non è necessario

Ci hanno fatto la testa tanta per dire che a scuola bisogna essere tutti distanti almeno un metro, che ci vogliono meno alunni e aule più ampie, alunni in banchi monoposto, turni con didattica a distanza, eccetera. Adesso ci dicono che, in effetti, se ci sono le mascherine si può stare anche in classe come ai vecchi tempi … C’è sempre tanta confusione sull’organizzazione del nuovo anno scolastico.

Manca un mese esatto al 14 settembre, il giorno in cui gli studenti di tutta Italia saranno finalmente tornati nelle classi. E per permettere il nuovo inizio dell’anno scolastico il Comitato tecnico scientifico ha previsto, nella riunione di questa settimana, un allentamento dell’obbligo di distanziamento di un metro: potrà anche non essere garantito, purché però gli alunni indossino la mascherina anche quando sono seduti al banco.

Un compromesso, specificano chiaramente, deciso “ …









Leggi la notizia completa