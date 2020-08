Positivo al Coronavirus viaggia sul bus Trapani-Palermo. Centinaia di persone a rischio contagio

A seguito dell’individuazione di un soggetto positivo al Covid, l’Asp di Trapani invita alla quarantena volontaria tutti i passeggeri che abbiano viaggiato a bordo del pullman della linea Segesta, in servizio da Trapani a Palermo tra il 27 luglio e l’8 agosto.

«Si invita pertanto a rimanere in isolamento nella propria abitazione – si legge nel messaggio inviato dall’Asp trapanese -, osservando un distanziamento fisico con i familiari conviventi».

Dopo il periodo di quarantena, i viaggiatori saranno contattati per l’esecuzione del tampone rinofaringeo.

Simone Crapanzano









