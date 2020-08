 Mazara, con il tombino scoperto anche la melma prende il sole

Un tombino fognario, totalmente privo di copertura – ed il pericolo che esso rappresenta – incombe sugli ignari passanti che transitano in Via Bessarione (angolo via del portalettere).

Si susseguono le segnalazioni per quella minaccia che – come si può ben vedere dalle foto e dal breve video girato ed inviato da un lettore a Tp24.it – costituisce un rischio concreto. L’ipotesi da scongiurare al più presto è che qualcuno faccia un bagno rovinoso nella melma, cadendovi dentro.

L’ALLARME SUI SOCIAL – Così scrive su Facebook un altro cittadino, il 7 agosto scorso. “Venite, o turisti, venite a visitare Mazara del Vallo – posta Giacomo Anselmo – INCLITA URBIS, città arabo-normanna. Potrete ammirare: il Satiro danzante, il Lungomare, la Kasba, la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, La fontana del Consagra ed altre bellezze. Inoltre, potrete godere delle meravigliose spiagge di …









