Marsala, elezioni. La Lega ha la lista pronta, alleanza con Massimo Grillo e il centrodestra

La Lega di Marsala, in una nota, fa sapere di avere la lista pronta per le prossime elezioni amministrative, e di lavorare per essere parte della coalizione di centrodestra, che appoggia il già candidato Sindaco Massimo Grillo.

La Lega (che non si fa più chiamare Lega Nord) presenterà per la terza volta il simbolo nella città di Marsala. Era già accaduto 5 anni fa quando si presentò alle Amministrative del 2015 con l’allora candidato Sindaco Vito Armato e una manciata di voti. Alle Europee del 2019, grazie alla popolarità (allora) di Salvini ha preso a Marsala 23,31%.

Scrivono i dirigenti della Lega di aver lavorato “per presentare una lista realmente rappresentativa non soltanto del grande territorio della Città ma soprattutto dei valori del centrodestra a cui si ispira, riuscendo nell’intento di unire sotto un’unica bandiera 24 candidati, più che motivati, …









Leggi la notizia completa