Marsala, a Birgi è arrivata l’acqua. Attivato l’allacciamento con l’acquedotto

E’ arrivata l’acqua a Birgi, sembra un qualcosa di incredibile, ma nel 2020 l’acqua in una delle contrade più grandi di Marsala ancora non c’era.

Finalmente si e proceduto all’allaccimento con l’Acquedotto Bresciana che servirà la zona di Birgi. Si tratta della condotta di approvvigionamento delle Isole Egadi, a pochi metri dalla rete di distribuzione già esistente in quel versante nord, e che registra anche notevoli fuoriuscita di acqua lungo il percorso. “Da circa tre anni è cresciuta la mia insistenza a questo allacciamento, tenuto conto che è l’unica soluzione ad un’annosa questione, afferma il sindaco Di Girolamo. Ringrazio ancora una volta il prefetto Tommaso Ricciardi per avere promosso, da ultimo, la videoconferenza a sostegno delle mie sollecitazioni alla soluzione del problema” .

D’altra parte, che la contrada Birgi pativa una grave riduzione di acqua a causa dell’abbassamento della falda idrica era stato pure verificato nel …









