Lo spettacolo “Uno, nessuno e centomila” a Gibellina e l’anfiteatro non accessibile ai disabili

Uno, nessuno e centomila. Lo spettacolo tratto dal romanzo del premio nobel per la letteratura Luigi Pirandello va in scena a Gibellina. M’informo essendoci la possibilità d’acquistare i biglietti in prevendita in città oltre a quella online, la mia domanda non lascia dubbi: “sono un disabile con carrozzina elettica, la struttura è accessibile?”, risposta: sì. La struttura è l’anfiteatro della chiesa madre progettata nel post terremoto dall’architetto Ludovico Quaroni.

La chiesa costruita con criteri moderni, non è collocata centralmente al paese e la sua forma esterna l’ha fatta denominare “chiesa palla”. L’anfiteatro esterno, nell’accezione moderna, è preso d’assalto, persone che tornano indietro, il perché lo comprenderó successivamente. Mi rendo conto che non è accessibile, chi mi accompagna fa presente la situazione al botteghino (consiste in un banchetto), attendo, la indirizzano nell’anfiteatro, fortuna vuole che parla con la regista, credendo fosse dell’organizzazione.

La signora parla …









Leggi la notizia completa