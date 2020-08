L’assocazione il Bajuolo ritira l’adesione per il progetto Erice Card

L’associazione Culturale il Bajuolo ha deciso ritirare la propria adesione al progetto “Erice Card” comunicando, al contempo, il ritiro delle adesioni da parte di 43 aziende associate.

Tale decisione è maturata dopo un confronto tra gli operatori ericini e scaturisce – si legge in una nota – dalla consapevolezza dell’inefficacia del progetto così come attuato, lontano dalle logiche discusse e condivise al tavolo tecnico, che ponevano al centro del progetto la programmazione e la promozione turistica indispensabili ad una ripartenza economica, dopo il periodo di chiusura, dato dall’emergenza epidemiologica, che ha determinato una grave perdita per l’intero settore turistico”.

“L’associazione, durante il lungo periodo di interruzione delle attività, aveva aderito alla manifestazione “risorgiamo Italia” rappresentando il grave disagio, vissuto dagli operatori nei settori della ristorazione, alberghiero, commerciale ed artigianale, ed aveva chiesto, con forza, all’ …









Leggi la notizia completa