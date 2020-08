La guerra di mafia a Marsala negli anni ’90 e l’agguato ai super killer Patti e Titone

Sono diverse le guerre di mafia vissute dalla famiglia mafiosa di Marsala anche quando il territorio era mandamento mafioso, prima che, l’arrivo dei Corleonesi e Totò Riina cambiassero le cose in favore della famiglia di Mazara che divenne mandamento scalzando Marsala.

Alcune di queste guerre è possibile classificarle come interne, per le posizioni di potere, come ai tempi del boss Mariano Licari e dei suoi predecessori, “I catineddra”, Mario e Giuseppe Gandolfo (ne abbiamo parlato qui), ma potevano essere anche esterne, e cioè causate dalle divergenze con i vertici di Cosa nostra.

Oggi vediamo come la descrive il giornalista siciliano Carmelo Sardo, nel suo ultimo libro “Cani Senza Padrone”, la Stidda. Storia vera di una guerra di Mafia. In particolare sull’attentato nel ’92 dei due super killer marsalesi Antonino Titone, rimasto ucciso e Antonio Patti che riuscì a salvarsi e …









Leggi la notizia completa