Il Tennis Club Castelvetrano dopo 35 anni ritorna in serie “c” nazionale

Il Tennis club Castelvetrano torna in serie C. E’ questo il verdetto del doppio confronto dei play off/ promozione del Campionato di D1 Maschile con la formazione del Tennis club Palermo 3, lo scorso anno militante nella serie superiore. Anche nel match di ritorno disputatosi Castelvetrano, domenica 9 Agosto, i ragazzi del Capitano Francesco Gerardi hanno bissato la vittoria dell’andata ottenuta in trasferta, questa volta con un rotondo 4 a 0.

Tali vittorie assumono maggiore significato se si pensi alla forzata defezione nei play off, a causa dei postumi di un incidente stradale, di Flavio Giacalone, uno dei punti di forza della squadra,

Questi i parziali del match di ritorno:



Singolari



Giammarinaro Claudio (TC Castelvetrano) b. Carollo M. (TC 3 Palermo)

64 64

Grillo Daniele (TC Castelvetrano) b. Cerasola M. (TC 3 Palermo)

61 61

Ezecchia Davide (TC Castelvetrano) b. Orlando E. (TC 3 Palermo)

60 60

