Hanno rapinato un coetaneo. Finiscono al carcere minorile due ragazzini di Trapani 

Lo hanno bloccato, tagliandogli la strada con un ciclomotore per rapinarlo. Erano in tre. Due di loro sono stati arrestati. Sono minorenni. I carabinieri di Trapani gli hanno notificato una ordinanza

di custodia cautelare presso un istituto penitenziario minorile, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Palermo. Il “colpo” venne messo a segno lo scorso 20 luglio. Mentre a bordo di un veicolo la vittima designata si trovava in zona Fontanelle, venne fermata da tre giovani e sotto la minaccia fu costretta a seguirli fino all’Unicredit di via Palermo dove è stata costretta a prelevare 100 euro e a consegnarli ai banditi. Portato a compimento il loro progetto i rapinatori in erba sono fuggiti. Alla loro identificazione i carabinieri sono giunti attraverso le immagini acquisite dai sistemi di video sorveglianza della zona. Ora è “caccia” al terzo complice

Ecco il comunicato dell’Arma:

