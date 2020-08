Domenica 16 agosto la solennità della Madonna di Trapani 

Domenica prossima 16 agosto la Diocesi celebra la propria patrona, la Madonna di Trapani, immagine sacra a cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi, il cui culto nei secoli si è diffuso in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Malta, dalla Sardegna alla Tunisia oltre che in diverse parti d’Italia ( a Genova, solo per fare un esempio, è meta della devozione dei genovesi la copia della Madonna di Trapani che si venera nell’antico Santuario della “Madonnetta”).

Una copia della Madonna di Trapani, una delle tante opere prodotte dal prestigioso artigianato trapanese del XVII secolo, è pure esposta al museo del Louvre a Parigi.

A causa delle disposizioni del governo per contenere il contagio del Covid-19 non si terrà quest’anno il tradizionale “sbarco” e neppure la processione cittadina ma prosegue al Santuario della Madonna di Trapani la “quindicina” …









