Divieto falò e assembramenti. L’AVVISO del Comune di Castelvetrano

Da anni c’è una consuetudine per la notte di ferragosto sia tra i giovani che i meno giovani, di intrattenersi sull’arenile nella notte di ferragosto, fino all’alba, per festeggiare, mangiare e divertirsi. In questo anno così particolare e difficile, questa tradizione deve purtroppo essere interrotta.

Indiscutibilmente tutti i cittadini comprenderanno e condivideranno tale decisione. Ricordiamo che il virus non è ancora stato sconfitto e che anzi, i casi si stanno concentrando sui giovani. I Dpcm e le ordinanze impongono ancora il divieto di assembramenti e l’obbligo di distanziarsi dagli altri, pertanto troverete sicuramente modi alternativi di festeggiare rispettando le regole.

Augurando un felice e sereno ferragosto a cittadini e turisti invitiamo tutti ad una condotta responsabile e ad attenersi alle indicazioni vigenti in materia di distanziamento e prevenzione alla diffusione del Covid-19.

L'articolo Divieto falò e assembramenti. L'AVVISO









