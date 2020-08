Coronavirus, preoccupano gli aumenti in Sicilia (+42) e nel Paese (+523). Le discoteche rischiano la chiusura

Aumentano ancora i nuovi contagi in Sicilia. Sono 42 in totale i nuovi positivi, di cui 5 sono migranti. Diminuisce anche se solo di una unità il numero delle persone ricoverate. E aumentano e preoccupano i nuovi contagi in tutta Italia, tanto da far ipotizzare da parte del coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, la chiusura dei locali dove si stanno verificando gli assembramenti di massa difficili da controllare.

L’epidemia in Sicilia – Adesso in ospedale si trovano 48 persone, 42 delle quali in regime ordinario. Il numero maggiore dei contagi è a Palermo con 16 casi. Sono sei i ricoverati in terapia intensiva, numero che non cambia da tre giorni. In totale nell’isola restano i decessi 284 dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente sono 604 gli attuali positivi in Sicilia e 556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Ecco la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, secondo fonti dell’assessorato regionale per …









