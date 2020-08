Coronavirus, in Sicilia 2.219 tamponi: 36 nuovi contagiati, 21 migranti La RepubblicaCovid19 Sicilia, 36 nuovi casi, 21 sono migranti, 9 i guariti BlogSicilia.itCovid: in Sicilia +36, Catania respira lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus Sicilia, l’appello del sindaco Orlando: “Abbiate rispetto per Palermo” Sky Tg24 Covid, 36 nuovi casi in Sicilia: 21 sono migranti AdnkronosVisualizza la copertura completa su Google News









