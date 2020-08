Antonio David: “Ancora senza stipendio i Forestali e la Regione ci chiede gli arretrati”

«Verrebbe da gridare ai quattro venti – dice Antonio David di ForestaliNews – proprio perchè ai forestali siciliani non nè va bene una. Visto che purtroppo , e come sempre, durante il periodo di ferragosto siamo senza stipendio ora, si aggiunge il fattore del rimborso degli arretrati contrattuali».

Una vera catastrofe per i tanti forestali che ancora ad oggi devono percepire lo stipendio del mese di Giugno. Operai che hanno in questi giorni finito la prima parte lavorativa delle giornate e ancora si trovano senza soldi in tasca. – «Non è più accettabile questa situazione di avere i soldi a quando dicono gli uffici competenti, le ragionerie e gli uffici di credito. Una rimbalzo di competenze e calunnie che si ripetono puntualmente e sotto le festività, ma non solo. Tutti fanno finta di niente e nessuna riesce a dare risposte chiare e certe su …









Leggi la notizia completa