Alcamo, niente raccolta rifiuti il 15 agosto. Solo il servizio di pulizia spiaggia

L’ufficio Servizi Ambientali rende noto che, sabato 15 agosto non verrà effettuata alcun servizio di ritiro rifiuti. Come già previsto e comunicato nel calendario dei mesi di agosto e settembre, la raccolta della carta di giorno 15 non verrà effettuata e verrà recuperata sabato 22 agosto. L’unico servizio previsto sarà la pulizia della spiaggia (Alcamo Marina) e delle zone antistanti il litorale sia sabato 15 che domenica 16 agosto.

La raccolta proseguirà lunedì 17 Agosto, come da calendario, con il ritiro della frazione organica e solo martedì 18 agosto ci sarà la raccolta del secco residuo (indifferenziato). Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione.

BANDO PUBBLICO “PER IL SOSTEGNO DELL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018” – E’ stato pubblicato sul sito del Comune il BANDO PUBBLICO (RIAPERTURA DEI TERMINI) LEGGE 9 DICEMBRE 1998,N. 431, ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL& …









