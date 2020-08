Triscina e Marinella, vietati falò ed eventi aggregativi

Divieto di accensione di falò e di fuochi. Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato l’Ordinanza Sindacale n. 59 del 12 agosto 2020 con la quale ordina le attività vietate dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2020.

Si tratta di un’attività dell’Ente per la prevenzione dei falò sulla spiaggia di Triscina e Marinella di Selinunte. Vietata detenzione e trasporto di materiale idoneo all’accensione di fuochi sulla spiaggia.

Nel documento si legge inoltre che è vietata la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione di fuochi.

Inoltre, sono vietati bivacchi ed eventi aggregativi che comportino assembramenti di persone e manifestazioni autonome di qualsiasi tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili delle spiagge di Marinella …









