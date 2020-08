Trapani, scrive Leo sulle conseguenze della ZTL nel centro storico

Gentile redazione, no so fino a quando, abito al centro in Via Torrearsa.

Più volte ho scritto dell’inutile e dannosa scelta dell’amministrazione di Trapani di allargare la ZTL del centro senza alcun senso logico. Le 4 ordinanze e la prossima in preparazione stanno a significare la totale ignoranza di come si svolge la vita nel centro storico, senza alcun rispetto delle persone che vi vivono e cercano di sopravvivere.

Gli schiamazzi, gli ubriachi, la puzza di urina e vomito, le risse, sono il frutto scellerato di scelte di questo Sindaco e della sua Giunta di ignoranti.

Infatti ignorano totalmente, cosa significa vivere il centro storico. Non possiamo parcheggiare, se usciamo prima delle 19 e vogliamo tornare verso casa, prima perdiamo un ora per fare un chilometro e poi non troviamo parcheggio.

Non possiamo tenere le finestre aperte, l’anarchia totale vige nei pub che producono musica ad alto volume.

Abbiamo paura a …









