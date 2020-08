Trapani, migrante sulla Nave Azzurra ingerisce oggetti. Trasportato al Sant’Antonio Abate

Uno dei 603 migranti a bordo della Nave Azzurra avrebbe ingerito degli oggetti e per questo motivo si è reso necessario il trasporto urgente al porto di Trapani direzione Ospedale Sant’Antonio Abate.

È successo qualche minuto fa, sulla nave al largo di Trapani che ospita i migranti in quarantena: uno di loro, infatti, sta giungendo presso il nosocomio trapanese dopo aver lasciato la nave da giorni al centro dell’attenzione a bordo della quale vi sono 24 persone positive al Coronavirus.

Non è noto se l’uomo in questione fosse uno di quelli isolati nella zona rossa della nave o meno.









