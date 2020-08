Sicilia, nuova ordinanza Covid. Lupo PD: “Musumeci dimentica il distanziamento sui mezzi di trasporto”

Sicilia, nuova ordinanza Covid. Lupo: Musumeci dimentica ancora il distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico. Aumentare bus nelle località turistiche

“Nella nuova ordinanza Covid il presidente Musumeci prevede controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, ma continua a permettere la deroga al distanziamento sui mezzi pubblici di trasporto, compresi i bus urbani delle località turistiche: in pratica ci si può ‘ammassare sull’autobus’ ma una volta scesi si entra uno ad uno in discoteca, e lì bisogna stare distanziati”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo a proposito dell’ordinanza del 9 agosto firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Alla luce del mancato obbligo distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico – aggiunge Lupo – chiediamo al governo regionale di prevedere misure di sostegno diretto ed immediato ai comuni per aumentare il numero di corse dei bus, quantomeno nelle località turistiche”.









