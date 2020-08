C’è il nuovo Bando “Garanzia giovani 2”, la regione siciliana ha stanziato 200 milioni di euro.

Le risorse verranno prese dal Fondo Sociale Europeo (124 milioni di euro) e dal Pon iniziativa occupazione giovani (81 milioni di euro).

Tra le novità più importanti, rispetto al precedente “Garanzia giovani 1” vi sarà la possibilità di allargare, in alcune misure come quella della formazione in azienda, la platea dei destinatari portando l’età massima dai 29 ai 35 anni.









Leggi la notizia completa