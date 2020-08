Ryanair punta su Palermo e snobba Birgi

Il numero due di Ryanair, l’AD Eddie Wilson ha fatto il punto della situazione della compagnia low cost all’aeorporto “Falcone e Bosellino” di Palermo. Una riunione del capo della compagnia, secondo solo a Michael O’Leary che è il Ceo dell’intero gruppo che comprende anche Laudamotion, Buzz, Air Malta e altri vettori più piccoli, e che dimostra come Ryanair punti sempre di più su Palermo e sempre meno, snobbandolo, sullo scalo di Trapani Birgi.

Ad accogliere Wilson i vertici di Gesap, l’amministratore delegato Giovanni Scalia, il presidente Francesco Randazzo e ildirettore generale Natale Chieppa. Wilson ha condiviso quella che è l’attuale evoluzione del mercato e le strategie di Ryanair per lo sviluppo della programmazione voli da e per l’aeroporto di Palermo. E non ha fattomancare i saluti anche se telefonicamente il primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando.

E intanto Ryanair annuncia un incremento delle …









Leggi la notizia completa