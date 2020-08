Paceco, appuntamenti con il “Cinema sotto le stelle”

“Bohemian Rhapsody”, “La Teoria del Tutto”, “Il Re Leone (The Lion King)” e “Aquaman”, sono i film inseriti nella rassegna “Cinema sotto le stelle”, nell’ambito del programma “Estate a Paceco 2020 – Smart edition”.

Di seguito, le date e i luoghi delle proiezioni, con orario di inizio fissato alle ore 21:

domani 14 agosto, “Bohemian Rhapsody”, in piazza Vittorio Emanuele, a Paceco;

il 20 agosto, “La Teoria del Tutto”, nell’atrio della Scuola Elementare di Dattilo;

il 28 agosto, il film “Il Re Leone”, in piazza Vittorio Emanuele, a Paceco;

il 29 agosto, “Aquaman”, nell’atrio della Scuola Elementare di Nubia.

A causa delle restrizioni derivate dall’emergenza sanitaria Covid-19, per ciascuna proiezione saranno disponibili soltanto 50 posti, con obbligo di mascherina.









