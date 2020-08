Oggi il 40° anniversario dell’omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito Lipari

Oggi 13 agosto è il giorno del 40° anniversario dall’omicidio di Vito Lipari. Sul luogo dell’omicidio, presso la Stele del Ricordo, sarà celebrata una piccola cerimonia informale, per ricordare a 40 anni di distanza l’ex sindaco di Castelvetrano.

Chi era Vito Lipari – Dirigente del Consorzio sviluppo industriale di Trapani era dirigente della Democrazia Cristiana, fu sindaco di Castelvetrano per la prima volta dal 1974 al 1976. Vicino alle posizioni dell’allora ministro della Difesa, Attilio Ruffini e vicino politicamenteai cugini Salvo di Salemi. Tornato sulla poltrona di sindaco dall’ottobre 1978 all’aprile 1979, alle elezioni politiche del 3 giugno 1979 risultò primo dei non eletti alla Camera dei deputati nella lista DC nella circoscrizione Sicilia Occidentale, dove ottenne ben 46 000 preferenze. Divenuto segretario provinciale della DC e nuovamente sindaco da appena un mese, venne assassinato il 13 agosto 1980 dopo essere uscito dalla sua casa di Triscina a colpi di …









