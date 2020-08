Migranti: a Trapani 24 positivi sulla nave. A Marsala le reazioni dopo il ferimento del poliziotto

Ventiquattro migranti, ospitati a bordo della nave-quarantena, in rada al porto di Trapani, sono risultati positivi al Coronavirus mentre altri sei casi sospetti sono al vaglio dei sanitari. Gli extracomunitari sono in tutto settecento. La maggior parte di loro sono tunisini ma ci sono anche famiglie con bambini di nazionalità subsahariana. Dalla nave Azzurra Napoli non può scendere nessuno e la stessa può entrare al porto sono per far rifornimento di viveri e carburante.

“Le forze dell’ordine stanno pagando il collasso del sistema d’accoglienza ideato dal governo Conte-Pd-5Stelle. I fatti di Marsala dimostrano che la tragedia è dietro l’angolo” lo afferma Maricò Hopps, responsabile enti locali della Lega per la Sicilia occidentale, commentando il ferimento di un agente di polizia nel tentativo di arginare una rivolta di migranti in un centro d’accoglienza temporaneo a …









