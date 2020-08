Mazara. Ferragosto, divieti nelle spiagge libere nei giorni 14-15-16 Agosto 2020.

Ordinanza del Sindaco: misure di contrasto alla diffusione del Covid

Con ordinanza n. 85 di oggi il Sindaco Salvatore Quinci, quale misura di contrasto alla diffusione del Covid, ha disposto per i giorni 14, 15 e 16 agosto nelle spiagge libere del territorio, i DIVIETI

– dell’utilizzo di gazebo, tende, bivacchi, accampamenti;

– di accensione di falò e fuochi di ogni genere anche contenuti;

– di produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori;

– di consumare e detenere anche su area pubblica cibo, bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie/recipienti in vetro e plastica.

Ha inoltre stabilito il divieto:

– di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche anche da asporto dopo le ore 2 e la sospensione, a partire dalla stessa ora, di qualunque tipologia di intrattenimento musicale.

La mancata osservanza dei divieti sopraccitati comporta sanzioni amministrative per gli importi massimi …









