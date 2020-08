Marsala, arriva l’acqua a Birgi. Di Girolamo: «Allaccio a Bresciana servizio atteso da anni»

“Offrire servizi migliori alla città è stato sempre il nostro obiettivo. Ed oggi, avere lavorato per far giungere l’acqua nelle case che ne soffrono la cronica carenza è più che un traguardo. È la soddisfazione di un bisogno prioritario dei cittadini, cui questa Amministrazione perviene dopo un lungo lavoro, con incontri in Regione e in Prefettura. Un risultato storico per il versante nord del territorio di cui può andare fiera l’intera città di Marsala” . Le parole del sindaco Alberto Di Girolamo danno l’idea dell’emozione che stamani lo stesso ha provato – presenti l’assessore Salvatore Accardi e il consulente idrico ing. Giuseppe Laudicina – nel vedere sgorgare l’acqua proveniente dall’Acquedotto Bresciana e …









Leggi la notizia completa