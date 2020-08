Marsala 2020, i marsalesi come Ponzio Pilato o popolo libero e non sudditi…

Marsala 2020. La storia sacra come metafora della campagna elettorale. Ponzio Pilato, Gesù Cristo, Barabba, Popolo/Sudditi. Gli Astensionisti alias Pilato, candidato sindaco migliore colui che abbia temperanza coraggio e generosità alias Gesù Cristo, candidato sindaco politicante alias Barabba, noi elettori alias popolo/Sudditi.

La vicenda vangelica è conosciuta anche da agnostici e atei. Ponzio Pilato politico romano era il “prefetto” della provincia romana giudaica. Fu investito nel giudizio di Gesù, la domanda per l’accusa rivolta al figlio di Dio fu:<<sei tu il re dei giudei? >>, <<se tu lo dici, io sono re… >>.

Non volle assumersi la responsabilità è delegò al popolo la scelta tra Cristo e Barabba. Il prossimo 4 e 5 ottobre, i libetani saranno chiamati a decidere per il successivo lustro il sindaco della città. Dopo aver interrogato Gesu alias Di Girolamo-Grillo-A. Rodriquez …









