Lidl ritira prodotti dai suoi punti vendita: il rischio è la contaminazione da salmonella

Dopo il ritiro di alcuni lotti di biscotti, ritenuti colpevoli di diversi casi di allergie in alcuni abituali consumatori, la catena di supermercati Lidl – ormai presente su tutto il territorio siciliano – si trova costretta ad eliminare altri lotti di prodotti, dopo ulteriori segnalazioni da parte degli affezionati avventori.

In un comunicato, rilasciato dalla stessa celebre catena di negozi, è scritto:

<< Siamo spiacenti di comunicare ai nostri clienti il ritiro di un articolo molto apprezzato. Dopo meticolose verifiche si è giunti alla conclusione che, per la vostra sicurezza, il prodotto tartare di bovino adulto di Scottona 200 grammi, da noi venduta, lotto di produzione 507007, marchio di identificazione del prodotto IT 2533/S CE prodotto da Marfisi Carni s.r.l a Contrada Paglieroni snc- 60030 Treglio (CH) data di scadenza 14/08/2020 è stato trovato positivo al test per il batterio della salmonella e per tanto, non sarà più disponibile.

