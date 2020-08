L’azienda locale A29 leader nel settore viene menzionata in importanti giornali nazionali

Non è la prima volta, e sicuramente non sarà neanche l’ultima che l’azienda A29 viene apprezzata in tutto il territorio nazionale. L’A29 è una realtà di Mazara che negli anni è divenuta un fiore all’occhiello oltre ad essere divenuta leader nel settore del fotovoltaico e dell’energia. Questi sforzi e questo lavoro assiduo e professionale hanno portato l’azienda locale a ricevere apprezzamenti a livello nazionale come, tra questi, la rivista Solare b2b che proprio in questi giorni ha parlato dell’azienda A29 centrando l’argomento su un particolare impianto fotovoltaico.

L’azienda A29 di Mazara del Vallo ha curato la realizzazione di uno dei primissimi impianti fotovoltaici di 130 kw con 400 Kwh di accumulo, come general contractor del progetto presso l’azienda Rizzuto imbottiture srl di Campobello di Mazara e Energia Italia srl …









