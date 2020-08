Il figlio di Vito Lipari, “Mio padre ucciso dalla mafia castel corleonese”

Mancavano ancora 3 chilometri per arrivare al suo ufficio in piazza Umberto 1°.

Era l’ufficio del sindaco e lui era Vito Lipari, primo cittadino di Castelvetrano.

Il 13 agosto del 1980 veniva ucciso lungo la strada che collega Triscina alla città, in un agguato mafioso rimasto senza colpevoli e senza movente.

Il figlio Francesco, alle 9,30, commemorerà il padre presso la Stele del Ricordo, con una “piccola cerimonia, assolutamente informale – scrive in una nota – per ricordare a 40 anni di distanza un uomo che per tutta la sua vita, seppure breve, cercò di fare qualcosa per i suoi simili e per la Città che in quel momento aveva l’onore di amministrare”.

L’intenzione è quella di completare quel viaggio. “A fine cerimonia, completeremo, a piedi, quei pochi chilometri che separano il luogo dove Vito Lipari fu orrendamente fermato, fino a …









