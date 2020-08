Domenica 16 agosto la solennità della Madonna di Trapani, patrona della Diocesi

La celebrazione del solenne pontificale del vescovo in Cattedrale andrà in onda in diretta social e tv. Domenica previsto un omaggio floreale dei vigili del fuoco a Palazzo Cavarretta.

Stasera, al posto del tradizionale “sbarco”, una veglia e concerto mariano. Domani la preghiera per le vittime del mare

Domenica prossima 16 agosto la Diocesi celebra la propria patrona, la Madonna di Trapani, immagine sacra a cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi, il cui culto nei secoli si è diffuso in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Malta, dalla Sardegna alla Tunisia oltre che in diverse parti d’Italia ( a Genova, solo per fare un esempio, è meta della devozione dei genovesi la copia della Madonna di Trapani che si venera nell’antico Santuario della “Madonnetta”).

Una copia della Madonna di Trapani, una delle tante opere prodotte dal prestigioso artigianato trapanese …









