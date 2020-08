Coronavirus, diminuiscono i nuovi contagi in Sicilia. 24 i positivi sulla nave al largo di Trapani

Diminuisce sensibilmente il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. I nuovi casi sono 29 (ma non ci sono migranti, rispetto a ieri), dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 562. Sono invece 3603 i casi totali nella Regione dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi sono 10 a Catania, 7 a Palermo, 6 a Ragusa, 3 a Siracusa, 2 ad Agrigento, 1 a Trapani.

Diminuisce anche il numero delle persone ricoverate: 43 con sintomi contro i 50 di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 513 in isolamento domiciliare. Al contrario sale il numero dei guariti: 2757 rispetto ai 2752 registrati ieri. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2248 tamponi.

24 le persone positive a bordo della Gnv Azzurra al largo del porto di Trapani – Tra le oltre 600 persone extracomunitarie che la nave Gnv Azzura sta ospitando, ci sono nuovi casi positivi e in tutto sono saliti a 24 le …









